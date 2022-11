Politiebond ACP: oud-voorzitter Van de Kamp tóch schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag

In het onderzoek van Hofmann Bedrijfsrecherche is met dertig (oud)-medewerkers en met externe personen in vertrouwelijkheid gesproken. Elf van hen hebben het gedrag van de voormalig voorzitter als grensoverschrijdend ervaren. Drie vrouwen zouden te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaven tien personen aan al langer ‘bekend te zijn’ met seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalig voorzitter. Over de precieze inhoud van de meldingen doet de ACP geen mededelingen. NRC sprak afgelopen zomer met een vrouw die stelt in 1992 in haar woning te zijn aangerand door Van de Kamp.

De ACP noemt de uitkomsten van Hofmann ‘onaanvaardbaar’ en wil de arbeidsovereenkomst met Van de Kamp volledig beëindigen: ,,De gebeurtenissen, alle gesprekken, de onzekerheid en media-aandacht het afgelopen jaar waren ingrijpend voor iedereen binnen de ACP en in het bijzonder voor de slachtoffers”, valt te lezen in een verklaring. ,,We erkennen dat er dingen zijn misgegaan in het proces: na dit onderzoek blijkt namelijk dat wij eerder dit jaar ten onrechte bekend gemaakt hebben dat er geen sprake was van grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voormalig voorzitter. Bovendien zijn mensen beschadigd. Dit alles spijt ons en we bieden dan ook onze excuses aan.”

Doofpotcultuur

De kwestie rond Gerrit van de Kamp, lange tijd een van de meest invloedrijke politievakbondsmensen van Nederland, heeft het afgelopen jaar binnen de ACP tot grote onrust geleid. De op een na grootste politievakbond van ons land (24.000 leden) concludeerde nog in maart van dit jaar, op basis van eerdere onderzoeken, dat Van der Kamp zich niet schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De bond maakte excuses en Van de Kamp ging weer aan de slag als voorzitter.

De problemen voor ACP stapelden zich vervolgens in hoog tempo op. De directeur van het bureau dat het eerste onderzoek deed, vertelde dat de bond in haar persbericht niet de complete waarheid had verteld. Enkele ereleden klaagden bovendien over een doofpotcultuur. Ze vonden dat Van de Kamp door het bestuur in bescherming werd genomen en eisten zijn definitieve vertrek. Toen er vervolgens weer nieuwe meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen over Van de Kamp en andere leidinggevenden, schakelde ACP Hoffmann Bedrijfsrecherche in om een onderzoek uit te voeren - voor de derde keer in vier maanden tijd.

Doel van het onderzoek was vast te stellen of medewerkers gedrag van de voormalig voorzitter en anderen uit de top als ongewenst ervaren hebben.

Onaanvaardbaar

Volgens de ACP heeft Van de Kamp gedurende het onderzoek gezegd dat hij zich niet herkent in de aantijgingen. Hij wilde volgens de bond geen inhoudelijke reactie op het persbericht geven. Over de beschuldigingen kan Van de Kamp niet veel zeggen, omdat de concrete feiten niet met hem gedeeld zijn, zegt hij tegen deze site. ,,Ik heb in al die jaren vast niet alles goed gedaan. Daar heb ik over verklaard. Maar de manier waarop ik nu zonder context aan de schandpaal word genageld, is onbestaanbaar.” Naast Van de Kamp zijn ook andere leidinggevenden van de ACP door de bedrijfsrecherche onderzocht. Hierbij is volgens ACP geen grensoverschrijdend of seksueel grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd.

Van de Kamp was sinds de jaren 90 bij de ACP betrokken en werkte 18 jaar als voorzitter van de vereniging. In die functie voerde hij onder andere diverse cao-onderhandelingen. ,,De ACP heeft zich in zijn tijd ontwikkeld van een vakbond naar een beroepsorganisatie. Dat hebben we gewaardeerd”, zegt zijn opvolger Wim Groeneweg. ,,Het is echter spijtig en onbegrijpelijk dat hij met zijn gedrag grenzen overschreden heeft. Dat moet ingrijpend geweest zijn voor de slachtoffers.Ik waardeer het dat zij naar voren zijn gestapt en meegewerkt hebben aan het onderzoek. Ik wil de komende tijd bijdragen aan een werksfeer waar iedereen zich veilig en gehoord voelt.’’

Volgens de ACP is ondertussen het hele bestuur op de schop gegaan. Er vinden veel gesprekken met medewerkers van de werkorganisatie plaats. De bond heeft intern al een vertrouwenspersoon en is nu ook bezig om twee externe vertrouwenspersonen in te kunnen zetten.

Van de Kamp voelt zich door zijn collega’s in de steek gelaten. In een exclusief interview met deze site haalt de gevallen politie-icoon uit naar de bond én trekt hij het boetekleed aan.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Heb jij tips over politiebond ACP of wil je een andere misstand melden? Dan kun je ons een berichtje sturen via Signal of WhatsApp op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.