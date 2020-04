Politieagent Erwin onder vuur na verwarrende video: ‘Is dit een ingehuurde acteur?’

Een Tilburgse politieagent ging vanavond onbedoeld viral op sociale media met een filmpje waarin hij uitleg geeft over coronamaatregelen die gelden in de auto. Het filmpje dat hij eerder deze week plaatste, is inmiddels niet meer te zien. De informatie die hij verspreidde blijkt niet te kloppen, bevestigt de politie.

In het filmpje legt wijkagent Erwin van Erve uit dat er niet meer gewaarschuwd wordt door agenten in Tilburg als er coronamaatregelen worden geschonden. Er wordt voortaan direct een boete uitgedeeld. Tot zo ver is de informatie die hij geeft nog correct: de politie in het centrum van Tilburg waarschuwt niet meer. Wie zich niet aan de coronamaatregelen houdt, krijgt een bon.

Vervolgens maakt hij duidelijk dat je niet met twee mensen in dezelfde auto mag zitten als je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven. Op straat geldt volgens de agent hetzelfde: maximaal twee personen bij elkaar op 1,5 meter. Die informatie is niet correct, benadrukt politie Tilburg op Twitter: ,,Het is strafbaar om met drie personen in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde gezin komt.” Inmiddels heeft de wijkagent nog een filmpje geplaatst in zijn Instagram Stories waarin hij voor de juiste informatie verwijst naar de website van de politie.

Negatieve reacties

Op sociale media waren de reacties op het filmpje van de wijkagent niet mals. Zo vroegen veel mensen op Twitter zich af of het een ingehuurde acteur is die onzin staat te verkondigen. Anderen reageren vooral verontwaardigd dat agenten zich zelf ook niet aan de regels houden in hun dienstwagens of op straat.

Op het Instagram account van de wijkagent stond ook nog een ander filmpje over coronamaatregelen. Hierin beeldde hij met behulp van zijn wapenstok uit hoe lang anderhalve meter is. Ook hier kwamen voornamelijk negatieve reacties op. Dat filmpje werd woensdagavond verwijderd.

