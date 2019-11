Politieagent (29) veroordeeld voor ernstige aanrijding met scooterrijder in Vught

De politieagent uit Den Bosch was in mei 2018 in de vroege ochtend aan het werk en zag in Vught een scooterrijder die, na een snelheidsmeting, fors te hard reed. De agent wilde de scooterrijder daarom aanhouden. Maar de bestuurder uit Rosmalen weigerde te stoppen en negeerde een stopbord, een megafoon en de geluidssignalen van de politieauto.

Onvoorzichtig rijgedrag

Volgens de officier van justitie was het ongeval het gevolg van de wijze waarop de agent zijn auto dwars over het fietspad zette. De officier kwalificeert het als zeer onvoorzichtig rijgedrag. De agent verklaarde dat hij zijn auto verder op het fietspad had gezet dan zijn bedoeling was. En dat hij - na het zien van camerabeelden van de aanrijding - zijn auto op grotere afstand van de scooter op het fietspad had moeten zetten, zodat de bestuurder tijd had om te stoppen of de politieauto te ontwijken. Volgens de agent maakte hij een inschattingsfout en is daarmee sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag; een mildere kwalificatie van schuld dan de officier van justitie eiste.