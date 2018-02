Politieactie tegen hennepcriminelen in Helmond, Geldrop, Asten, Liessel en Aarle-Rixtel

Dertig asielzoekers in Nederland met een 'IS-paspoort'

6:13 Rond de dertig asielzoekers zijn in 2015 en 2016 Nederland binnengekomen met een paspoort dat gesignaleerd staat omdat het mogelijk wordt gebruikt door leden van terreurbeweging IS of andere jihadistische groepen. Na politieonderzoek is geen van de asielzoekers bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid.