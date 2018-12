Politie zoekt opnieuw naar Amsterdamse Sabrina (30): huisschilder verdacht

Een 48-jarige man, die met W. in de gevangenis zat, zei eerder dat W. het lichaam van Oosterbeek liet verdwijnen in de Gaasp, het riviertje op de grens van de Bijlmer met Driemond. De man zou de politie ook de schets van de mogelijke vindplaats hebben gegeven.



De 30-jarige Sabrina Oosterbeek, die in de flat Geldershoofd in Amsterdam-zuidoost verbleef, wordt sinds maart vorig jaar vermist. Ze had een zwaar leven: ze had psychische problemen en was verslaafd aan verdovende middelen. Ze had seks met mannen in ruil voor geld of drugs. Ook met Sjonny W. sprak ze weleens af. In de nacht voor haar verdwijning had ze in elk geval telefonisch contact met hem.



Van W. is bekend dat hij overdag een redelijk normaal leven leidde, maar dat hij in de nachtelijke uren veelvuldig het gezelschap opzocht van verslaafde vrouwen, voor seks en gezamenlijk drugsgebruik.



Eerder was al een andere medegedetineerde van W. naar justitie gestapt met het verhaal dat W. tijdens een ontmoeting op straat zou hebben gezegd dat het met Oosterbeek ‘geregeld’ was. Die getuige noemde een andere plek waar Oosterbeeks lichaam zou liggen.