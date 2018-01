Politie zoekt nog steeds naar vermiste Fiona (43) uit Emmen

Al meer dan vijf weken is er niks meer vernomen van de 43-jarige Fiona Meiland uit Emmen. De vrouw, die slecht ter been is en lijdt aan de bindweefselziekte melorostose, werd op 19 december voor het laatst gezien in Heiloo. Haar moeder Veronica is ten einde raad.

Op 29 december plaatste de politie een opsporingsbericht voor Fiona. Die dag zou ze weer thuis moeten komen, maar ze kwam nooit opdagen. Fiona verbleef voor die tijd in een klooster in Heilo waar ze een retraite volgde. Waarschijnlijk heeft ze op 19 december vanuit Heiloo een bus richting Castricum genomen, waarna niks meer van haar is vernomen. De politie zoekt vandaag onder meer in duingebied rondom de Noord-Hollandse plaats. Eerder werd ook al in dit gebied gezocht. Toen werd geen enkel spoor van Fiona aangetroffen.

Wereldreiziger

Volgens de moeder van Fiona is het waarschijnlijk dat haar dochter de natuur heeft opgezocht. Tegen het regionale platform Kijk Op Castricum zei zij: ,,Fiona is vaker verdwenen tijdens periodes van depressie. Ze ging dan ergens in de natuur zitten. Het is een vreselijke gedachte dat ze daar ergens dood in het duin kan liggen en wij niet weten waar." Moeder Veronica houdt er rekening mee dat haar dochter door kou en ontberingen is overleden. Toch geeft ze de moed niet op: ,,Ik ben op het moment bereid alles aan te pakken om haar te vinden, ook al is ze vermoedelijk niet meer in leven." Fiona plande volgens haar moeder haar natuurbezoeken bewust en wilde niet gevonden worden. ,,Ze at en dronk dan ook niets meer. Ze is een keer enkele weken zoek geweest, ze bleek toen naar Lourdes te zijn gegaan."

Fiona was in haar betere dagen een wereldreiziger, zo vertelt haar moeder verder. ,,Nog voor haar twintigste ging ze naar Schotland, later naar Canada, Arizona en New Mexico. Ze deed veel humanitair werk, vaak bij indianenstammen. Ze heeft in een vrouwengroep gedanst op pow-wows, schapen en geiten gehoed, schapen geschoren, geholpen bij huizenbouw en haar eigen plaggenhuis gebouwd. De verbondenheid van indianen met de natuur sprak haar erg aan. Ze heeft grote belangstelling voor spiritualiteit."