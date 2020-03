Politie zoekt daders plofkraak in Kaatsheuvel

Drama in Et­ten-Leur: vader getroffen gezin gezien bij supermarkt, politie stuurt burgernet­mel­ding

2:38 De politie heeft vanavond in Etten-Leur een burgernetmelding verstuurd in haar zoektocht naar de 33-jarige vader van het omgebrachte gezin in die plaats. Onur Kandemir werd gisteren rond 17.30 uur gezien in de omgeving van een supermarkt aan het Van Bergenplein.