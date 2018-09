Politie zoekt aan vooravond Prinsjesdag 'waxinelichtgooier'

De radicale republikein uit Meddo kreeg eerder een celstraf van 5 maanden voor het gooien van de waxinelichthouder op Prinsjesdag in september 2010. Maar omdat Erwin bijna 2 jaar in voorarrest had gezeten, werd hij meteen vrijgelaten. Later werd hij weer voor 14 dagen vastgezet op verdenking van stalking.



De politie in Den Haag laat weten volop met de zaak bezig te zijn, maar wil vanwege de privacy verder geen mededelingen doen. ,,Het filmpje is het filmpje, dat kun je uiteraard beschrijven. Je ziet dat de collega's een machtiging hebben tot binnentreden. Ik kan er verder geen toelichting op geven waarom hij gezocht werd'', verklaart politiewoordvoerder Chantal Margés van het korps in Den Haag tegenover deze site. Ook op de vraag of Erwin L. nog steeds zoek is wil de politie niet ingaan.



Volgens Nico van den Ham, die Erwin geregeld zegt te bezoeken in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht, heeft de politie ook zijn vader gebeld om te vragen of die weet waar Erwin is, maar wist zijn vader dat niet. Volgens Nico van den Ham zijn agenten ongeveer gelijktijdig langs gegaan bij iemand anders die ook regelmatig contact met hem heeft.