Politie ziet steeds vaker verborgen ruimtes in auto's

De Rotterdamse politie ziet steeds vaker dat verborgen ruimten in auto’s worden ingebouwd om er drugs, wapens of crimineel geld in te verstoppen. ,,Soms zijn zelfs onze specialisten wel een uur bezig voor ze iets tegenkomen’’, zegt Arjan de Zwart, hoofd van de regionale recherche.

In de parkeergarage onder het politiebureau aan het Doelwater in Rotterdam staat een mooi voorbeeld: een witte Renaualt Kangoo met een gele sticker ‘werkverkeer’ op de achterkant. In de metalen bodem van de laadruimte is een gat gefreesd om bij de holle ruimte er onder te te komen. Iemand die er geen neus voor heeft zal onder de afdekplaat geen geheime opslagruimte verwachten.

Maar er worden ingenieuzere berg-plaatsen gemaakt. ,,Achter het navigatiesysteem op het middenconsole van het dashboard bijvoorbeeld’’, zegt De Zwart. ,,Daar hebben we drie kilo heroïne gevonden. En onder de dakbekleding kan best wel wat geld worden verstopt. Van de achterbanken wordt schuimrubber uitgehold om er een vuurwapen in te verstoppen. We hebben meegemaakt dat iemand een auto had gekocht en achter één van de koplampen verdovende middelen tegenkwam.’’

De politie treft per jaar in zo’n honderd auto’s verborgen ruimten aan. ,,En daarbij hebben we nog niet anders meegemaakt dan dat die voor criminele doeleinden werden gebruikt’’, aldus De Zwart.

Bij de onderzoeken richt de politie zich met name op de garages waar de voertuigen worden geprepareerd. ,,Want die zorgen er voor dat criminelen hun activiteiten kunnen voortzetten en maken dus deel uit van georganiseerde misdaad.’’

Autopoetsbedrijf

Een voorbeeld: een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade in Rotterdeam-West. ,,Daar werd niet alleen overdag hard gewerkt, maar ook ‘s nachts. Er werden drugs versneden. We troffen er twee auto’s met verborgen ruimten. In één er van lag drie kilo drugs.’’

Van een ander ‘fout’ garagebedrijf werd de eigenaar betrapt op rijden door rood licht. In zijn auto bleken twee tassen te zijn verstopt in geheime opbergplekken. De inhoud? Zo’n 40.000 euro aan contanten.