Politie wil van nog eens 3000 mannen dna in zaak Nicky Verstappen

Uit de analyse van de opkomst in het grootschalige verwantschapsonderzoek is gebleken dat nog niet alle familielijnen van families die in 1998 in het doelgebied woonden, afgedekt zijn door de mannen die tot nu toe hun dna hebben afgestaan. Daarom moet er een groep van nog eens 3000 mannen opgeroepen worden om dna af te staan. Een groep rechercheurs van het onderzoeksteam gaat de mannen telefonisch benaderen. De politie laat weten dat het proces van afnemen van dna en de verwerking daarvan gaat nog maanden duren.

Vandaag werd bekend dat tot 1 juni van 14.765 mannen dna is afgenomen. Dat is 68 procent van het aantal mannen wat een oproep heeft gekregen. Het dna-verwantschapsonderzoek in de zaak Verstappen is eind februari begonnen. Van circa 1500 mannen kon geen dna worden afgenomen. Een aantal is overleden, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of is naar het buitenland verhuisd.