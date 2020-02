Politie werkt agenten met trauma's tegen

‘Tientallen mensen’ gemonitord na contacton­der­zoek van coronapa­tiënt Loon op Zand

28 februari De GGD heeft het contactonderzoek afgerond naar de 56-jarige man uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus. Alle mensen met wie hij in contact is gekomen zijn in beeld, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volgens een woordvoerster gaat het om enkele tientallen personen.