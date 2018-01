Politie waarschuwt hondenbaasjes voor ballen met rattengif

Honderden mensen rondom Parijs geëvacueerd door overstromingen

27 januari De waterstand van de Seine is vandaag verder gestegen. Morgen bereikt de rivier in Parijs de hoogste stand van 5,80 meter, zo meldt Vigicrues, de instantie die de waterstanden in Frankrijk in de gaten houdt. Er zijn 600 mensen geëvacueerd vanwege het hoge water, dat ontstaan is door hevige regenval.