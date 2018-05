Politie vreest toename giflozingen door drugslabs

Twitterfoto's Waterover­last in het noorden: tot aan kruis in het water, water omhoog in wc

13 mei Felle buien zorgen vanavond in het noorden en noordoosten van het land voor enorme wateroverlast. Op foto's op Twitter zijn ondergelopen straten te zien en auto's die tot aan de deuren in het water staan. Vooral Drenthe is getroffen. 'De straat is veranderd in een meer'.