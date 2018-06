Politie vindt dode na explosie in flat in Utrecht; agent ernstig gewond

De explosie vond plaats in een flat, waar vervolgens brand is ontstaan. Een woning is volledig uitgebrand. De agent moest van grote hoogte uit een raam naar beneden springen om aan de vlammen te ontsnappen en liep daarbij ernstige verwondingen op. De politie wil niets zeggen over hoe het nu met hem gaat.



Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Het gerucht gaat dat de politie afkwam op een melding van een steekpartij. Toen eenmaal bleek dat er brand was in de woning, zouden agenten de bewoners van bovenliggende panden hebben willen waarschuwen. Daarna volgde de explosie.



De politie twitterde dat het in verband met het onderzoek vooralsnog geen mededelingen doet over het gevonden lichaam. De recherche doet onderzoek naar de toedracht.