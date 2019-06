Politie verspreidt foto van uit kliniek Den Dolder ontsnapte Peter M.

De politie heeft vanavond een foto en signalement verspreid van de afgelopen zaterdag uit de forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder ontsnapte Peter M. (43). De man verdween tijdens zijn proefverlof en is sindsdien spoorloos. Zijn familie bestempelt hem als ‘levensgevaarlijk’.

Ook wordt in het politiebericht gemeld dat de man uit Dordecht over enige tijd dringend medicatie nodig heeft. ‘Het valt niet uit te sontluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving’. Dat sluit aan bij de woorden van zijn familie die eerder tegen deze site aangaf dat M. zonder zijn medicijnen levensgevaarlijk is.

De kliniek waaruit de man ontsnapte is dezelfde als waar Michael P. verbleef. Fivoor is opnieuw in verlegenheid gebracht en vandaag op het matje geroepen door minister Dekker van Rechtsbescherming. Tegenover de NOS liet bestuurder van de kliniek, Erik Masthoff, na het gesprek met Dekker weten dat de ontsnapte man momenteel vermoedelijk geen groot risico voor de omgeving vormt. ,,Als wij dachten dat het een levensgevaarlijke man was, hadden we hem niet op onbegeleid verlof laten gaan.” Zijn woorden lijken nu in contrast met die in het verspreide politiebericht.

Jannienne, de zus van M., ontving vandaag bovendien een bericht van iemand die met M. in de kliniek in Den Dolder heeft gezeten. Deze medepatiënt vertelt dat M. steeds sprak over zijn zus en moeder, én dat hij die iets aan zou willen doen. De zus en moeder van M. zijn eerder met de dood bedreigd door M. ,,Zonder medicijnen doet hij dat. Gelukkig is de politie nu serieus op zoek naar hem. Dat was ons doel. Daarom hebben we ook de publiciteit gezocht.”

Volledig scherm Chatgesprek tussen een medepatiënt en de zus van M. © AD

Atoombom

De 43-jarige Peter M. uit Dordrecht werd in 2017 veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde. M. sprong de man uit het niets op z’n rug maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich. Uit onderzoek bleek dat M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde M. in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

Uiteindelijk belandde M. in januari 2019 in FPA Utrecht in Den Dolder, de omstreden kliniek waar ook Michael P. – de moordenaar van Anne Faber - verbleef. Maandenlang zat hij hier op de crisisafdeling, waar hij voor veel problemen zorgde. Zo weigerde hij zijn medicijnen en viel hij de wijkagent telefonisch lastig. Ook stond hij intern bekend als ‘lastig’, onder meer vanwege agressieproblemen. Desondanks ‘promoveerde’ M. onlangs naar een andere gesloten afdeling binnen de kliniek, waar wordt gewerkt aan resocialisatie en waar patiënten langzaamaan vrijheden krijgen. Tot grote verbazing van zijn familie, die vorige week nog op bezoek was. ,,Hij zei direct al tegen ons: ‘als ik de kans krijg, dan ben ik er vandoor’, zegt zijn zus Jannienne.

Volgens de familie is M. in 2014 al uit een ggz-instelling ontsnapt. De familie zegt de kliniek meermaals te hebben gewaarschuwd voor zijn vluchtplannen.

‘Onaanvaardbaar’