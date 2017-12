Politie: Vermiste Abdullah (15) uit Schiedam maakt het goed

Het is onduidelijk waar Abdullah sinds vrijdag zijn tijd heeft doorgebracht. Ook het tuinhuizencomplex, waar Abdullah uiteindelijk is gevonden, had continu de aandacht van de zoekacties, aldus de politie.



De jongen maakt het naar omstandigheden goed. Hij wordt op het politiebureau nagekeken door ambulancepersoneel. ,,De komende uren geven we hem en zijn familie rust en krijgt hij de zorg die hij nodig heeft. Op een later moment gaan we met hem in gesprek over wat hem deed aanzetten tot weglopen.''