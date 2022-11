Politie: ‘Vermist 11-jarig meisje uit Soest zeer waarschijnlijk ontvoerd door haar vader’

Nog geen AMBER Alert

,,Daar kan ik niets over zeggen", laat een politiewoordvoerder weten. ,,Waarom we geen AMBER Alert verspreiden? We gaan eerst andere stappen ondernemen.”

We kunnen nu ook niet zeggen wat ons zoekgebied is. Dit in belang van het onderzoek en ook zeker in het belang van het meisje

Al vrij snel naar de vermissing, werd op het Nassauplantsoen een fiets gevonden. Dit zou gaan om de fiets van de 11-jarige en deze locatie ligt tussen de woning van haar moeder en de afgesproken plek in. De politie wil dit nog niet bevestigen of ontkrachten. ,,We kunnen nu ook niet zeggen wat ons zoekgebied is. Dit in belang van het onderzoek en ook zeker in het belang van het meisje.”