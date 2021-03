‘Politie verhoort Jos Brech opnieuw in zaak-Nicky Verstappen’

Brechs advocaat Gerald Roethof noemt het verhoor ongebruikelijk. ,,Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat een persoon die veroordeeld is door de rechtbank in de loop van het hoger beroep opnieuw wordt verhoord’’, zegt hij in reactie tegen RTL Nieuws. Het OM bevestigt dat het niet vaak voorkomt dat er tijdens een hoger beroep nog een politieverhoor plaatsvindt, maar wil niks zeggen over de reden.



Volgens Roethof zouden ‘tactische overwegingen’ een rol kunnen spelen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ze iets nieuws hebben. Mijn inschatting is dat het OM dit doet om aan te tonen dat B. ook in hoger beroep nog steeds niet praat en om te betogen dat dit het gedrag van een schuldige zou moeten zijn. Als je meent dat je een sterke zaak hebt, zou je geen kostbare recherchetijd verliezen aan een reeds ‘opgeloste’ zaak.’’



Op 6 april is een zogenoemde regiezitting in de zaak. Mogelijk wordt er dan meer duidelijk over de motivatie achter het verhoor, dat vermoedelijk maandag al plaatsvindt.