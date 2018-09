Politie: 'Verder zoeken waar spullen Arjen Kamphuis lagen nu zinloos'

Woensdag is er niet meer in het gebied gezocht, omdat er naast de al gevonden spullen niks meer aangetroffen is. Volgens hem staat verder zoeken in het gebied in het noorden van Noorwegen (zie kaart hieronder) gelijk aan 'een dagje vissen'. ,,Er is een kans dat je ergens nog wat tegenkomt, maar gericht zoeken is het niet meer. We hebben het gebied met speurhonden uitgekamd. Er is nu geen reden om daar verder te zoeken.''

Dat de zoektocht is gestopt, betekent niet dat het onderzoek wordt afgeschaald. ,,We blijven met dezelfde inzet doorgaan. We gaan verder met het onderzoeken van alle tips die we hebben binnengekregen. Er zijn een paar nieuwe tips, maar die zijn niet van dien aard dat we erover in de media communiceren.''

Peddel

De Noorse politie komt deze week dagelijks met een update over de mysterieuze vermissingszaak. Het laatste spoor van de 47-jarige Amsterdamse cyberexpert dat is opgedoken is een peddel. Vaststaat dat die peddel van hetzelfde merk is als een peddel die de vermiste Kamphuis in Nederland kocht voordat hij vertrok naar Noorwegen.

De verdwijning van Kamphuis begint steeds meer op een aflevering uit een Scandinavische detectiveserie te lijken. Lees hier een uitgebreide reconstructie die deze site ter plekke maakte.

De bekende cyberexpert en activist is al vier weken spoorloos en verdween onder raadselachtige omstandigheden. De politie houdt nog altijd rekening met drie verschillende scenario's. ,,De eerste is dat hij misschien een ongeluk heeft gehad, waarbij hij omgekomen is of nog leeft maar hulp nodig heeft'', betoogde assistent-politiechef Walla eerder in een exclusief interview met deze site. ,,De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit.''