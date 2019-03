Politie Utrecht bevestigt: vluchtauto niét gekaapt voorafgaand aan aanslag

Schade Zwitsers cruise­schip enorm na aanvaring met vracht­schip bij Nijmegen

11:50 Een Zwitserse cruiseschip is afgelopen nacht ter hoogte van Nijmegen tegen een vrachtschip gevaren. De schade aan het cruiseschip Edelweiss is enorm, ook het vrachtschip is behoorlijk gehavend. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend.