Politie treft 125 verwaarloosde cavia’s in loods: ‘Sommige waren meer dood dan levend’

De politie heeft donderdag in een loods bij een manege in Haarle, in Overijssel, 125 verwaarloosde cavia’s aangetroffen. Ze verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. „In de kooien lag een dikke laag ontlasting. Binnen kon je daar bijna niet zijn.”

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) nam naar aanleiding van een melding donderdag poolshoogte in de loods, samen met medewerkers van de dierenpolitie. André Assink, tactisch coördinator dierenwelzijn bij de politie Oost-Nederland, was een van hen. „Toen we binnenkwamen hebben we eerst alle ramen opengezet”, vertelt hij. „Er hing daar zo’n enorme ammoniaklucht. Door de caviapis. We konden daar zelf bijna niet zijn.”

Volgens Assink was het er ‘een grote chaos’. De cavia’s zaten onder de vliegen, de vijftig kooien waren besmeurd met ontlasting, de meeste dieren bleken zwanger en sommige waren volgens de agent meer dood dan levend. Het sterke vermoeden bestaat dat een groot deel van de beestjes ook schurft heeft.

Quote We hebben ze weggehaald uit een ellendige situatie. Dat is waar we het voor doen André Assink

Bij de rondgang door de loods zag Assink dat alleen korrelvoer, maar geen hooi aanwezig was. Terwijl de cavia’s dat wel nodig hebben. Een dierenarts heeft de gezondheidstoestand bekeken, waarna besloten werd om de dieren in beslag te nemen. „Ze konden daar niet langer blijven.”

Tweede keer

De eigenaresse van de dieren is een 22-jarige vrouw uit Enschede, en geen onbekende van de politie. Eind vorig jaar werden er uit haar seniorenwoning al zo’n 25 tot 30 cavia’s weggehaald; ze had een van de slaapkamers volgebouwd met hokken, de gezondheid van de dieren kwam ook toen ernstig in het gedrang. Slechts een klein aantal gezonde cavia’s mocht ze toen houden.

Toen al adverteerde de vrouw, die onder behandeling staat van hulpverlenende instanties, met de dieren op Marktplaats. Volgens de politie is ze ‘bedrijfsmatig bezig met het fokken en verkopen’ van de dieren, terwijl ze daar niet de papieren voor heeft; zo ontbreekt een vakbekwaamheidsdiploma, heeft ze geen UBN-nummer - dat verplicht is voor ondernemers die dieren op een vaste locatie houden - voert ze geen gezondheidsprotocollen uit en voldoet ze niet aan de aanmeldingsplicht.

Knaagdierenasiel

De vrouw is niet aangehouden. Assink heeft haar thuis in Enschede verteld dat de dieren in beslag zijn genomen. Zij zal later op het bureau gehoord worden. Haar hulpverleners zijn over ‘haar gedragingen wederom geïnformeerd’, laat de politie weten.

Assink hoopt dat het fokken hiermee ophoudt. De 125 cavia’s, en ook nog eens drie konijnen, zijn naar een gespecialiseerd asiel in het westen van het land gebracht. „We hebben ze weggehaald uit een ellendige situatie. Dat is waar we het voor doen.”