Politie tevreden met opkomst van 65 procent in dna-onderzoek Nicky Verstappen

In het grootste dna-verwantschapsonderzoek van Nederland ooit hebben de afgelopen drie weken 14.049 mannen vrijwillig hun dna afgestaan. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. De politie zegt tevreden te zijn met de opkomst van 65 procent.

Het verwantschapsonderzoek, waarvoor in totaal aan 21.500 mannen gevraagd gevraagd om dna af te staan, duurde drie weken en werd gisteren afgesloten. Tot en met 15 maart lieten 13.460 mannen wangslijm afnemen. De opkomst lijkt met 65 procent tegen te vallen.



Halverwege het afnameproces stond de teller op 9.211 deelnemers. Dat was minder dan waarop de politie had gehoopt, schrijft dagblad De Limburger. Er werd nogmaals een oproep gedaan aan de benaderde mannen om dna af te staan. Een verwacht opkomstpercentage heeft de politie nooit genoemd.



Zeer gemotiveerd

Aan het begin van het onderzoek was de politie zeer te spreken over de opkomst. Deelnemers aan het onderzoek waren, aldus een woordvoerder, zeer gemotiveerd. Iedereen wil dat de bijna twintig jaar ouden moord nu eindelijk opgelost wordt. Op sommige afnameplekken moesten mobiele brigades worden ingezet, omdat de wachttijd te lang werd.



Op de eerste dag stonden 1.225 mannen dna af. ,,Er waren zelfs mensen die dna wilden afstaan zonder dat ze daarvoor uitgenodigd waren. Als ze daarvoor een dringende reden hebben, wil de politie voor hen een uitzondering maken'', zei projectleider Hans Ramaekers van het dna-onderzoek. Nicky's moeder deed een emotionele oproep aan de dader om zich te melden en de onderzoekers zo een hoop werk te besparen.

Voldoende dna-profielen

,,Uiteraard is bij een opkomst van 100 procent de kans op succes het grootst'', zei projectleider Hans Ramaekers van de politie. ,,Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende dna-profielen hebben om goed onderzoek te doen.'' Mocht blijken dat van een bepaalde familie niemand dna heeft afgestaan, dan kan de politie familieleden vragen alsnog dna af te staan.



Martine van der Staak, docente strafrecht aan de Radboud Universiteit , zegt dat het dna-onderzoek in de zaak rond Nicky Verstappen het grootste in Nederland ooit is. Juist dat zou het onderzoek lastig maken, zegt ze tegen RTL Nieuws. ,,Wie gevraagd wordt om DNA-af te staan moet zich verbonden voelen met de zaak. Hier zijn zoveel mensen uitgenodigd in zo'n grote regio dat sommigen zich minder betrokken voelen.''

Onderzoek Marianne Vaatstra