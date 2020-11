Politie spoort zeven verdachten op van rellen rond standbeeld J.P. Coen in Hoorn

Video / update Centrum Hoorn ontruimd na rellen bij demonstra­tie tegen standbeeld J.P. Coen, twaalf arresta­ties

20 juni De demonstratie in Hoorn van tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen is gisteravond uitgelopen op ongeregeldheden. De manifestatie werd direct afgebroken en de burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd. De politie riep iedereen op het centrum te verlaten. Rond middernacht was het weer rustig in de Noord-Hollandse stad. Twaalf mensen zijn aangehouden, onder wie drie minderjarige jongens.