Politie schiet op verdachte na gewapende overval, klopjacht bij Roermond gaande

ING moet duur foutje goedmaken: duizenden euro's overge­maakt naar ex van klant

16:26 ING moet aan een klant ruim 13.000 euro betalen. Dit is na juridisch getouwtrek besloten. Nadat de klant in 2014 was gescheiden van haar partner moest er geld van een opgeheven rekening worden overgemaakt. In plaats van naar de klant, maakte de bank het geld over naar haar ex.