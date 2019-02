Politie schiet man (31) dood die met vuurwapen liep bij Nederlandsche Bank

Een woordvoerster van de politie kan nog niet zeggen of de overleden man een bekende van justitie is. Hoe het met de omstander gaat, is eveneens onduidelijk.



Het incident gebeurde rond 19.30 uur, nadat de politie een melding had gekregen over een persoon met een vuurwapen. Toen de politie arriveerde, kwam die man met het wapen op de agenten af. Daarop opende de politie het vuur; omstanders zeggen zeker 20 schoten te hebben gehoord. De man bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie kan nog niet zeggen of de man ook heeft geschoten.



Naar aanleiding van het incident werd de omgeving zeer ruim afgezet; meerdere trams reden om. Een getuige zei tegen AT5 dat er ongeveer veertig agenten ter plaatse waren en zo’n twintig tot dertig politieauto’s. ,,Zelfs gepantserde voertuigen, van die SUV’s met blauwe lampen erop. De hele straat was afgezet en ook er tegenover is alles afgezet’’, aldus de getuige.



De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Dat is gebruikelijk wanneer de politie heeft geschoten. Volgens een woordvoerder van DNB heeft de zaak ‘naar het zich laat aanzien’ niets te maken met de bank.