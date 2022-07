Politie schiet gericht bij boerenprotest Heerenveen, drie mensen opgepakt

De politie heeft gisteravond gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen. Demonstranten probeerden volgens de politie in te rijden op agenten en dienstauto’s en zo ontstond ‘een dreigende situatie’. Daarbij is gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie.

Niemand raakte gewond, wel werd een trekker door een kogel geraakt. Drie mensen zijn opgepakt. Het incident vond plaats bij een oprit naar de A32. Omdat een agent heeft geschoten, volgt een onderzoek van de Rijksrecherche.



Op sociale media gaan beelden en filmpjes rond. Ook wordt een kogelgat in een tractor getoond. Op een van de filmpjes is te zien dat agenten ogenschijnlijk met getrokken wapens op de weg staan als een tractor met aanhanger langs een blokkade van de politie rijdt. Dan zijn er op het filmpje schoten te horen. Daarop is echter niet te zien dat er op agenten wordt ingereden.



Op Twitter vragen mensen zich af of de politie niet te snel heeft geschoten. Maarten Brink van politiebond ACP zegt de beelden online te hebben gezien, maar geeft aan dat het onduidelijk is wat eraan voorafging. Volgens hem grijpen agenten ‘nooit ‘zomaar’ naar het vuurwapen’. ,,Het pistool is het zwaarste middel.’’

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), benadrukt dat de politie alleen schiet in bedreigende situaties. ,,De politie schiet niet zo vaak en niet zo veel, het moet dan echt een gevaarlijke situatie zijn geweest.’’ Hij ziet dat er veel kritiek is op sociale media, zowel op het optreden van de politie als op de boeren. ,,Iedereen bemoeit zich ermee. Het lijkt bijna wel alsof we een veiligheidscrisis hebben in plaats van een stikstofcrisis. Ik doe vooral dringend de oproep om het onderzoek van de Rijksrecherche af te wachten voor de waarheidsbevinding over het schieten van de politie.’’



Iemand die vraagtekens zet bij het handelen van de politie is strafrechtadvocaat Christian Flokstra. ‘Het filmpje roept vragen op over de noodzaak tot schieten en dus zal goed onderzoek moeten volgen’, schrijft hij op Twitter. ‘Waar ik nu bang voor ben is dat de Tweede Kamer gaat debatteren over een filmpje van 35 seconden.’

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) wil vandaag nog een spoeddebat met premier Mark Rutte over de escalatie van de boerenprotesten. ‘Heb de beelden gezien van schoten die zijn gelost op #boeren in Friesland. Al langer waarschuw ik voor escalatie van protesten. Woensdag wil ik spoeddebat hierover met minister-president en minister van J&V (Justitie en Veiligheid). Dit gaat mis, zei ik vorige week. En het gaat mis’, reageerde Van der Plas op Twitter.



Ook Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie en Wybren van Haga (BVNL) willen een spoeddebat. Volgens Van Meijeren blijkt uit de beelden die online van het voorval zijn geplaatst ‘niets van enig acuut gevaar’ en is er sprake van ‘buitenproportioneel politiegeweld’. ‘Om verdere escalatie te voorkomen moet hier z.s.m. verantwoording over worden afgelegd’, schrijft hij op Twitter.



De Kamer sprak vorige week ook al urenlang over het grimmige karakter van de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet, die vooral de landbouwsector hard raken. Justitieminister Dilan Yesilgöz wil meer informatie over wat er precies gebeurd is in Heerenveen voordat zij daarop reageert, aldus een woordvoerder. Die wijst er eveneens op dat de Rijksrecherche nog onderzoek doet.

Boerenactiegroep Agractie heeft op de eigen Facebookpagina de beelden gedeeld. ‘En nog steeds weigeren te praten minister Van der Wal... Moeten er eerst doden vallen?’, luidt een van de bijschriften. Ook stelt Agractie dat het voorval heel anders had kunnen aflopen als de kogel meer naar links of naar rechts was afgevuurd. ‘Zijn #boeren staatsgevaarlijke criminelen ofzo?’, vraagt de boerenactiegroep zich af. ‘En vanaf nu? Politiebureaus blokkeren?’



Struijs maakt zich ook zorgen over eventuele verdere escalatie van de boerenprotesten. ,,De politie loopt op dit moment al op het tandvlees. Escalatie zal ten koste gaan van het welzijn van de politiemensen. Bovendien, in de week dat deze demonstraties bezig zijn moeten agenten en rechercheurs andere zaken laten liggen. Onderzoeken naar overvallen, geweldincidenten en zedenzaken blijven daarmee langer op de plank liggen.’’

