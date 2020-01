Politie: Ruim 9300 incidenten tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling 2019-2020 ging evenals vorige jaren gepaard met veel vuurwerkgerelateerde incidenten, merkte de politie. Brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten waren opnieuw schering en inslag, met de flatbrand in Arnhem als tragisch dieptepunt.



Qua incidenten en aanhoudingen is over langere tijd gemeten een daling te zien. In 2014-2015 waren er bij de jaarwisseling ruim 12.000 incidenten en rond de 640 aanhoudingen. Die aantallen lopen met het jaar terug. De cijfers zouden volgens de commandanten echter geen getrouwe afspiegeling zijn.



Cijfers veel hoger

In werkelijkheid ligt het aantal incidenten hoger. Veel agenten zouden geen aangifte doe van kleine incidenten tijdens de jaarwisseling, omdat ze vinden ‘dat het erbij hoort’. ,,In alle eenheden noteerden ‘loggers’ beduidend meer incidenten dan werden geregistreerd’’, zegt Ruud Verkuijlen van Geweld tegen politieambtenaren (GTPA).



Verkuijlen: ,,Ook dit jaar zijn veel agenten belaagd met vuurwerk, ernstig ook zoals in Breda en Den Bosch. In Breda ging het er dermate heftig aan toe, dat agenten de professionele inschatting hebben gemaakt om zich terug te trekken en om de hulp van de Mobiele Eenheid in te zetten’’.

Registratie noodzakelijk

De politiesystemen laten die incidenten echter niet zien. ,,Zo was er in Midden-Nederland nog maar één aangifte GTPA, waar veel meer geweldsincidenten bekend zijn’’, aldus de programmamanager van GTPA. Hoewel registreren nooit een doel op zich is, zijn de cijfers wel noodzakelijk om maatregelen te treffen, klinkt het.



Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen spreekt uit dat dit jaar ‘gelukkig geen agenten ernstig gewond zijn geraakt’, maar spreekt tegelijkertijd zijn verbazing uit dat er ‘voor een feest’ zoveel politie moet worden ingezet. ‘Merkwaardig’, noemt Van Essen dat.



Vuurwerkverbod