Politie rolt ‘Sesamstraatkartel’ op na groot internationaal onderzoek: vier Brabanders aangehouden

Zee­man-oprichter Jan Zeeman (78) overleden

12:57 Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie. Hij overleed op 2 juni, in zijn woning in Lage Mierde bij Tilburg, na een kort ziektebed. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.