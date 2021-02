Politie reconstrueert dodelijk ongeval waarbij agent Jeroen (28) overleed

NOS in contact met politie over video Jour­naal-gijzelaar Tarik Z.

8:49 De NOS heeft contact met de politie over een video die op Instagram door de voormalige ‘Journaal-gijzelaar’ Tarik Z. zou zijn gedeeld. Dat heeft een woordvoerder van de omroep dinsdag laten weten. Of Z. ook daadwerkelijk achter het account zit, is niet bekend.