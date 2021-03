Politie pakt verdachte op na plofkraak op Utrechtse juwelierszaak

VIDEO Van drugssmok­kel tot witwassen: criminelen zijn dol op Nederland­se bloemenvei­lin­gen

4 maart De Nederlandse bloemenveilingen bieden tal van kansen voor criminelen, of het nu gaat om drugssmokkel, witwassen, belastingfraude of arbeidsuitbuiting. Het toezicht op de veilingen is versnipperd en schiet tekort, blijkt uit een groot onderzoek.