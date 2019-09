Politie pakt naakte onruststoker op die rondzwaaide met wapen

De marechaussee ging op de situatie af nadat een melding was binnengekomen. Ze waren toevallig in de buurt, vandaar dat niet eerst de politie ter plaatse kwam.



Toen de marechaussee arriveerde, vluchtte de man zijn woning binnen. De marechaussees zijn hem achterna gegaan en hebben hem, terwijl hij zich verschuilde op het balkon, onder schot gehouden. Collega's konden vervolgens het balkon op klimmen en hem arresteren.



De man, die poedelnaakt was, werd eerst verzocht een toevallig voorhanden blauw broekje aan te trekken. In de woning bleek vervolgens dat zijn wapen nep was, maar niet van echt te onderscheiden. De man is overgedragen aan de politie.



Volgens NH Nieuws zorgt de man al langer voor onrust in de buurt. Zo zou hij veel schreeuwen en gewelddadig reageren als hij hierop wordt aangesproken. Een buurtbewoner laat aan NH Nieuws weten te gaan verhuizen vanwege de man.



Waarom de man naakt was, is niet bekend. De arrestatie bleef in de buurt niet onopgemerkt. Op een foto van een buurtbewoner is te zien hoe de marechaussee het balkon van de man beklimt.