Politie pakt bende digitale oplichters na aangiftes helpdeskfraude in Tilburg

Tweede zitting / update Verdachte van doodschop­pen Carlo: ‘Politie doet alles om mij in de val te lokken’

Een van de hoofdverdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca, Sanil B., is boos op de politie. ,,Ze doen er alles aan om mij in de val te lokken.” Dat zei hij vandaag tijdens de tweede voorbereidende zitting in de zaak in de rechtbank in Lelystad. Ook werd iets duidelijk over wat de nieuwe getuige uit Opsporing Verzocht heeft gezien.

13:23