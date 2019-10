Politie pakt 130 klimaatactivisten op in Amsterdam

Ze hadden geen toestemming om daar actie te voeren. Omdat ze weigerden te vertrekken ging de politie over tot arrestaties. De activisten van de groep worden in bussen gezet en weggevoerd. De politie is met veel agenten en ME-busjes aanwezig.

Door de arrestatie van meer dan 130 klimaatactivisten van Extinction Rebellion is de justitiële keten in Amsterdam opnieuw verstopt geraakt. Een grote groep van nog eens tientallen activisten is daarom door de politie per bus afgevoerd en gedropt op een afgelegen locatie. Zij zijn niet gearresteerd, aldus een politiewoordvoerster. Het ‘bestuurlijk verplaatsen’ van de activisten gebeurt op grond van een noodbevel van burgemeester Femke Halsema. Maandag werden, na zo’n negentig arrestaties, ook al activisten verplaatst. Ze werden neergezet in het Westelijk Havengebied. Halsema vond dat bepaald geen perfecte oplossing, liet ze woensdag weten in de gemeenteraad. ,,Maar er is geen andere manier om de blokkade snel te beëindigen”, zei ze vandaag.