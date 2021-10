Politie over rellen na NEC-Vitesse: ‘Onacceptabel geweld gebruikt’

Bussen van de Vitesse-aanhang moesten in de bussluis van het Goffertstadion wachten tot de situatie buiten weer rustig was. Ook mocht een aantal supporters het stadion niet verlaten. Ze werden in groepjes naar een andere uitgang gebracht volgens NEC. Dat was nodig vanwege de veiligheid, want via de gewone uitgangen zouden ze rechtstreeks in de groep relschoppers terecht zijn gekomen.