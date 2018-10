Politie opent digitale klopjacht op kittensmijter

Met het beestje gaat het naar omstandigheden goed. ,,Woensdagmorgen rond negen uur kreeg ik een bruinzwarte kitten aangeboden door mensen van de dierenambulance", vertelt Erik Jan Tjalsma, dierenarts bij Dierenkliniek Emmeloord. ,,Zij vertelden dat het was aangereden op de Kleiweg. Eén van de pootjes bungelde er een beetje bij, maar het was niet gebroken. Een okselzenuw heeft een opdonder gehad. Of dat herstelt, moet nog blijken, dat kan in ieder geval nog weken duren. Daarna nam de ambulance het beestje mee naar een dierenasiel in Kampen.''

Uit de auto gesmeten

Kirsten Assenderp, die aan de bewuste straat woont, vindt het maar een vaag bericht: ,,Wie zegt dat het beestje uit de auto is gesmeten? Misschien is de bestuurder een dierenliefhebber die niet wist dat hij of zij het katje heeft aangereden''. Assenderp kreeg woensdagmorgen via een kennis die werkt bij Dierenkliniek Emmeloord de vraag of zij misschien een kitten miste. ,,Want er was er één aangereden. Via de Kleiweg-groepsapp, waarin zo'n vijftig mensen zitten, vroeg ik of iemand er één miste. Dat bleek niet het geval''.