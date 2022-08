Politie onderzoekt of brand op terrein beoogd asielzoekershotel Albergen is aangestoken

De brand was niet in het hotel zelf, maar in een groepje bomen en struiken op het terrein, aldus een politiewoordvoerder. De schade aan het hotel is dan ook beperkt. Behalve wat gehavend groen en een zwart spoor over de bestrating is er een roetvlek bij het trappenhuis. De politie laat weten onderzoek te doen naar de brand, en kijkt daarbij ook of deze doelbewust is aangestoken.

Oproepen tot brandstichting

Het Landhotel 't Elshuys is een beoogde locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat er driehonderd asielzoekers wil huisvesten. Daarvoor heeft de organisatie het hotel gekocht. De eigenaresse wil echter van de verkoop af omdat het volgens haar van tevoren niet duidelijk was dat er 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd al duidelijkheid over geweest. Vandaag dient een kort geding over de kwestie.



De aankoop leidde tot grote consternatie in de gemeenschap, vorige week zondag demonstreerde een groep mensen nog tegen het plan om er asielzoekers te huisvesten. De aankoop was zonder medeweten van de gemeente gedaan. Onder nieuwsberichten op Facebook werden vele tientallen suggesties gedaan om het hotel in brand te steken. Die suggesties werden nog eens door tientallen mensen geliket.