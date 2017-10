Politie onderzoekt mogelijke rol van P. bij aanranding Nijkerk

Een week na de vermissing van Anne Faber heeft de politie van Nijkerk een getuigenoproep geplaatst over een aanranding in die gemeente die daar een week vóórdat de 25-jarige Utrechtse verdween, gebeurde. Een vrouw werd toen met geweld van haar fiets getrokken door een man die voldoet aan het signalement van verdachte Michael P.

De nog onbekende man trok in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 september een vrouw, die op weg was naar huis, met geweld van haar fiets. Dat gebeurde op de Bieslook in Nijkerk. Omdat er op bijna hetzelfde moment een andere auto die weg opreed, staakte de aanvaller zijn poging en ging ervandoor. Volgens de vrouw was de man die haar aanviel blank, had een fors postuur en was tussen de 20 en 35 jaar oud.

Quote Maar er zijn nog geen aanwijzingen dat deze zaak iets met P. te maken heeft Mary Hallebeek, woordvoerder OM Een week nadat Anne Faber verdween, plaatste de politie een getuigenoproep over de aanranding in Nijkerk op haar site. De politie kan nog niet zeggen of die oproep is ingegeven door de verdwijning van Anne op 29 september.



Volgens het Openbaar Ministerie wordt het incident onderzocht en wordt ook bekeken of Michael P. hier wellicht bij betrokken is geweest. ,,Maar er zijn nog geen aanwijzingen dat deze zaak iets met P. te maken heeft’’, zegt woordvoerder Mary Hallebeek van het Openbaar Ministerie (OM). ,,We nemen het net als alle aanwijzingen en tips mee in het onderzoek.’’

Beperkingen

Het OM wil en kan nog niet zeggen of P. al een bekentenis heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij de dood van Anne Faber. Haar lichaam werd gisteren in Zeewolde gevonden, nadat ze bijna twee weken vermist is geweest.

P. zit al sinds maandag in alle beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Elk contact met de buitenwereld zou van invloed kunnen zijn op de verklaring die hij af wil leggen. P. wees de politie wel de weg naar de plek waar ze werd gevonden. Of hij ook bekend heeft haar gedood te hebben, is nog niet naar buiten gebracht.

Voorarrest

Gisteren werd besloten dat P. nog veertien dagen langer vast moet blijven zitten. Binnen twee weken moet justitie dan beslissen of dat voorarrest met nog eens dertig, zestig of negentig dagen verlengd moet worden. Besloten is om niet de volledige termijn van twee weken te wachten die daar voor staat, maar daar volgende week donderdag al een besluit over te nemen.