Politie Oldenzaal vindt lichaam bij zoektocht naar jongen (10)

Live: Nederland maakt zich op voor heetste dag ooit

7:35 Het is bloedheet in Nederland. Er is sinds donderdagochtend officieel sprake van een landelijke hittegolf en alle weerrecords staan op breken. Gisteren werd het lokaal meer dan 38 graden en in de avond brak plaatselijk noodweer uit. Hoe gaat Nederland vandaag om met de hitte? Lees het in ons liveblog.