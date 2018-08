'Politie moet filmende omstanders maximaal bekeuren'

De politie is woedend over het gedrag van tientallen automobilisten na een dodelijk ongeluk op de A58 afgelopen zaterdag. Ze filmden en fotografeerden de nasleep van het ongeval, sommigen liepen zelfs door de sporen. Een schokkend maar bekend verschijnsel, constateert de politie.

Volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, zijn filmende omstanders op de plek van een ongeval inmiddels een 'bekend verschijnsel'. ,,Als agent ben je als eerste ter plaatse, je helpt met reanimeren, en hebt je handen vol aan de verkeersveiligheid. Dan zit je niet te wachten op hinderlijke omstanders."

Hij stelt dat dit soort mensen duidelijk een ethische drempel passeert, en roept hen op eens goed na te denken waar ze mee bezig zijn. ,,Je moet er niet aan denken dat vrienden en familie van het slachtoffer dit soort beelden te zien krijgen."

Zeker 25 automobilisten kunnen een boete verwachten, omdat agenten hun kentekens noteerden toen ze al rijdend filmden of fotografeerden het ongeluk op de A58 passeerden. Sommigen bemoeilijkten zelfs het werk van de hulpverleners. ,,Na de aanrijding vonden mensen het nodig om met telefoons opnames van de voertuigen en slachtoffers te maken en door de sporen te lopen op de plaats van het ongeval. Zelfs tijdens het reanimeren van een van de slachtoffers", meldt Politieteam Leijdal. ,,Hiermee toon je niet alleen dat je geen enkele vorm van respect hebt maar je loopt ook in de weg en zorgt voor woede bij omstanders en de hulpverleners.''

Hard optreden

Volgens Jan Struijs biedt het recht voldoende mogelijkheden om het gedrag zwaar te bekeuren, als agenten in hun proces-verbaal maar goed opschrijven wat er gebeurt. ,,Dat hulpverleners gehinderd worden, of dat een bestuurder op de andere rijbaan op de rem trapt en daarmee een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakt. Je ziet dat het OM in de strafeis daar dan echt wel rekening mee houdt."

Quote Mevrouw, wilt u niet filmen dat wij iemand aan het reanimeren zijn Koen Simmens, agent

Het was agent Koen Simmens die afgelopen zaterdag zijn ogen niet kon geloven toen hij bijstand verrichte na het vreselijke ongeluk op de A58, waarbij een 48-jarige man uit Limburg omkwam. Een automobiliste die het kennelijk heel spannend vond wat er voor haar ogen gebeurde, pakte haar telefoon en begon te filmen, terwijl hulpverleners vochten voor het leven van een van de slachtoffers. Simmens zag het en greep in.



'Mevrouw, wilt u niet filmen dat wij iemand aan het reanimeren zijn', vroeg hij vriendelijk, zo vertelt hij op Twitter. Tot zijn verbazing trok de vrouw zich daar niets van aan, vertelt hij op Twitter. ,,Mevrouw keek me arrogant aan en filmde door."

Toen Simmers de vrouw opnieuw vroeg om te stoppen met filmen, deed ze haar telefoon weg en droop af. ,,Om je dan in te houden als agent is vrij lastig, kan ik vertellen. Gelukkig was er al snel meer dan genoeg hulp. Achteraf hoorde ik van omstanders dat mensen foto's van een van de voertuigen aan het maken waren, terwijl slachtoffer bekneld zat en zichtbaar gewond was. Maar goed dat ik dat niet heb gezien."

En de filmende vrouw was lang niet de enige die zich zo gedroeg. Veel bestuurders negeerden na het ongeluk een rood kruis en door enkelen werd al rijdend gefilmd. Eén automobilist zette daarbij zelfs zijn auto stil op de andere rijbaan. Daardoor klapte er bijna een vrachtwagen achterop een personenauto.

Waarom?

Rest de vraag: waarom doen mensen dit? Volgens klinisch psycholoog Jan Derksen, hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, komt het voort uit onze collectieve obsessie met onze telefoons. ,,Dat de mens geniet van andermans ellende, is van alle tijden: in de Middeleeuwen beschouwden de mensen een ophanging als een dagje uit. Geweldig, narigheid en ellende trekken de mens aan. Maar daar komt nu bij dat we helemaal geobsedeerd zijn geraakt door onze telefoons. Dat heeft ons narcistischer gemaakt, schaamtelozer. De technologie van nu heeft nog geen normen en waarden, waardoor impulsieve types niet meer nadenken voor ze iets op Facebook plaatsen. Met alle gevolgen van dien.”