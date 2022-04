Politie moest in 2021 meer geweld gebruiken dan een jaar eerder: ‘Effect van coronatijd’

De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Politiemensen moesten 18.477 keer geweld toepassen, zo’n 2000 incidenten meer dan in 2020. ,,Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie”, meldt de politie in een toelichting.

Het gaat om het gebruik van een vuurwapen, een wapenstok, peperspray of fysiek geweld. De politie maakt wel de kanttekening dat er afgelopen jaar in totaal bijna 15 miljoen incidenten waren waar de politie op af moest, waarbij dus relatief weinig geweld is gebruikt door de politie.

In totaal zijn vorig jaar 35.882 geweldsmiddelen gebruikt, waarvan het merendeel (55 procent) in de categorie ‘fysiek geweld’. Het vuurwapen, vooral het richten en gericht houden, is 2861 keer geregistreerd, ofwel 8 procent van het totaal. 78 keer zag de politie zich genoodzaakt om daadwerkelijk gericht te schieten. ,,Opvallend is verder de stijging van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzetten van de bereden politie”. Deze toename is onder andere te verklaren door de vele demonstraties waarbij de politie afgelopen jaar op moest treden.

Registratie

,,Sinds drie jaar registreren we nu landelijk eenduidig ons geweld. Dat stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen”, zegt politiechef Frank Paauw. Vorig jaar is het toepassen van geweld van 2279 politieagenten beoordeeld, waarvan 90 procent professioneel en binnen de wet was. Bij 231 agenten was sprake van niet-professioneel handelen en volgden maatregelen.

Elke politie-eenheid heeft een commissie die situaties toetst als agenten een vuurwapen hebben gebruikt of wanneer meer dan licht letsel is ontstaan. Deze commissie brengt advies uit aan de politiechef. Daarna kunnen tucht- of strafrechtelijke maatregelen volgen. Paauw: ,,De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie geweld professioneel inzet.”

