Politie mag inwoners gemeente Venlo preventief fouilleren na 'Blerick'

,,Na het geweld tegen de politie woensdag en journalisten donderdag, is het rustiger geworden'', zegt burgemeester Antoin Scholten. ,,De dagen daarna zijn er toch weer geweldsincidenten geweest die te relateren zijn aan het schietincident in Blerick. Ik wil er geen enkel misverstand over laten bestaan wie de baas is op straat in onze gemeente.''