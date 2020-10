‘Politie maakt einde aan illegaal feest bij Hilversum’

FNV onder vuur om bestuurder die Fidan Ekiz uitmaakt voor 'ex­cuus-Turk': 'Dit zijn bizarre tweets’

24 oktober Een medewerker van FNV heeft met een reeks extreme berichten de vakbond in behoorlijke verlegenheid gebracht. Vakbondsbestuurder Nevin Demirtas opereerde langere tijd met een schuilnaam op Twitter en schold diverse mensen de huid vol, onder wie ook journaliste en programmamaker Fidan Ekiz. Een woordvoerder van FNV distantieert zich van de berichten. ,,Dit heeft helemaal niets met de vakbond te maken of waar we voor staan.”