Politie lost schoten na overval, 15-jarige jongens aangehouden

‘Covidlamp’ is niet aan te slepen, al is het RIVM niet overtuigd

24 oktober Zet de lamp op de salontafel. Verlaat de woonkamer, het licht gaat aan en drie kwartier later is de kamer 'coronavrij'. Het is een 'superontsmetter' die het voormalige Philips Lighting - nu Signify - al tientallen jaren maakt. Maar sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie krijgt het Eindhovense lichtbedrijf de lampen niet aangesleept, ondanks een grote productieverhoging.