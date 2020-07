Politie krijgt tientallen tips over doodgereden Tamar (14)

De politie Zaanstreek-Waterland heeft tientallen nieuwe tips binnengekregen over het dodelijke ongeval in Zuiderwoude, waarbij Tamar (14) uit Marken waarschijnlijk is aangereden door iemand die daarna is doorgereden.

Gisteravond deed de moeder van Tamar een emotionele oproep in de talkshow Op1. ,,Alsjeblieft, kom over de brug. Verlos jezelf van wat je hebt aangericht. Voel je vrij om het te melden’’, vertelde ze. Sinds de uitzending zijn tientallen tips binnengekomen bij de politie. ,,Van meedenk-tips over wat er gebeurd kan zijn tot informatie over auto’s met schade”, laat de politie weten. Alle meldingen worden nagetrokken.

Afgelopen week nam de politie vier auto’s in beslag waar ‘verse schade’ op te zien was. Die auto's zijn nog steeds in onderzoek, zegt een politiewoordvoerster. De eigenaren van de auto's zijn geen verdachte. De politie doet ook nog steeds onderzoek op de dijk waar Tamar vermoedelijk is aangereden. Daarnaast hoopt de politie op meer tips. ,,Als je iets weet, meld je dan. Ook als denkt dat het waarschijnlijk niet belangrijk is. Bij twijfel, bel", roept de politiewoordvoerster op.

Meningsverschil

Tamar blijkt op de fatale avond te zijn vertrokken van haar huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze thuis had moeten komen. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder vertelde in Op1 dat ze haar dochter direct op de fiets achterna was gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan.

Nadat melding was gedaan van haar vermissing, trof de politie haar rond 04.00 uur dood aan in hoog gras langs de dijk richting Marken. Reanimatie mocht niet meer baten. Op de dijk trof de politie remsporen aan. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.