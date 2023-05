Politie krijgt meerdere tips binnen over mogelijk ontvoering Spanbroek, nog altijd veel onduidelijk

De politie heeft meerdere tips binnengekregen over de mogelijke ontvoering van de blonde man in Spanbroek. Bijna 48 uur geleden werd hij onder dwang een auto ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak uitvoerig, onder andere vanuit onderzoeksposten in het Noord-Hollandse dorp.