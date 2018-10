'Politie infiltreerde in terreurcel die aanslag wilde plegen in Nederland'

Dat melden RTL Nieuws en NRC naar aanleiding van eigen onderzoek. De aanslag zou eerst gepland zijn in augustus, maar werd uitgesteld omdat voorbereidingen nog niet ver genoeg waren. Uiteindelijk werden zeven verdachten die betrokken zouden zijn bij de plannen eind september opgepakt. Hun hechtenis werd gisteren verlengd.



In april werd het politieonderzoek gestart, nadat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) de groep en diens plannen op het spoor kwam. Vervolgens zou 'alles uit de kast zijn gehaald' om een aanslag te voorkomen. Infiltratie in de terreurcel was daar onderdeel van, meldt RTL-verslaggever Jeroen Wetzels.



De undercoveragent legde contact met hoofdverdachte Hardi N., aan wie hij zich voordeed als leverancier van de spullen die nodig zijn voor een aanslag. Later kwam er nog een infiltrant bij.



Door het onderzoek komt de politie aan zeven verdachten, allen mannen tussen de 18 en 34 jaar. Van hen waren drie mannen al eerder veroordeeld omdat ze wilden afreizen naar het strijdgebied van IS. Drie van de verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit het Gelderse Huissen.



Het OM wil niet bevestigen of er inderdaad geïnfiltreerd is in de terreurcel. ,,We hebben eerder aangegeven dat er veel bijzondere opsporingsmiddelen zijn ingezet", meldt een woordvoerder van het Landelijk Parket. ,,Een toelichting daarop komt bij de rechtbank, maar niet nu in de media."