Politie houdt tweede verdachte aan na straatrace waarbij zwangere vrouw gewond raakte

Zwerver overlijdt in kou, stilte op trap theater: ‘Die aanblik...’

Er was geen rumoer of ruzie. Alleen stilte. En kou. In die treurige setting vond een Enschedese zwerver in de nacht van donderdag op vrijdag zijn einde, op de trap van het Wilminktheater. Had buurtbewoner Jan hem een slaapplek moeten aanbieden, vraagt hij zich af? Had hij dan nog geleefd?

8:30