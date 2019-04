‘Politie houdt twaalf verdachten aan in onderzoek naar aanslag Telegraaf’

De aangehouden personen zijn tussen de 20 en 27 jaar oud. De arrestaties werden verricht op meerdere locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag en zijn een samenwerking tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam.



Bij de invallen werden naar verluidt ook ‘een voertuig, mogelijk verdachte auto-onderdelen, kentekenplaten, benzine, gestolen scooters, motoren, geld en gps-trackers’ in beslag genomen. De verdachten zijn in beperking geplaatst.



De politie kan niet zeggen of de aanslagpleger op het Telegraaf-gebouw onder hen is. Politie en justitie vermoeden dat de aanslag op de Amsterdamse krant is uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, 's lands meest gezochte crimineel.



De recherche zou op zoek zijn naar meerdere bij de aanslag betrokken personen. Een deel van de verdachten is vuurwapengevaarlijk, meldt de krant. De acties waarbij speciale arrestatieteams worden ingezet, zijn daarom wekenlang voorbereid.