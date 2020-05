Politie houdt klopjacht op ontsnapte ‘geesteszieke’ tbs’er

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door Misdaadjournalist.nl. De ontsnapping en de zoektocht naar de tbs’er zijn niet actief bekendgemaakt.

Volgens deskundigen staat M. bekend als ‘zeer gevaarlijk’ en ‘geestesziek’. Hij kreeg rond 2002 tbs opgelegd voor een urenlange verkrachting van een jonge vrouw. Op dat moment had hij al een strafblad voor meerdere inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Hendrik M. staat nu onder behandeling in een tbs-kliniek in Assen.

FastNL

Het OM bevestigt dat er met verschillende middelen naar de ontsnapte tbs’er wordt gezocht. Zo wordt onder meer het team FastNL ingezet. Hoe er verder wordt gezocht, wil het OM niet bekendmaken. M. is een opvallende figuur, vanwege een spoor van tranen dat op zijn gezicht getatoeëerd staat.

Het is niet voor het eerst dat M. de benen neemt. In 2006 kwam hij landelijk in het nieuws toen hij ontsnapte na een bezoek aan het graf van zijn opa in Heerlen. Hij zat toen in een tbs-instelling. Ondanks dat de politie getipt werd dat hij in een trein zat, wist M. alsnog op het station van Den Bosch te ontkomen.

Tot bloedens toe

Dat M. gewelddadig is, bleek ook in 2016, toen hij een 78-jarige man dwong om midden in de nacht met zijn bestelbusje naar een afgelegen plek langs de A2 bij Den Bosch te rijden. Daar tuigde hij hem tot bloedens toe af en liet hem achter. De oude man wist zelf de politie te waarschuwen. Weer werd er een klopjacht gehouden op M., die zich bleek te verstoppen bij zijn tante. Toen de politie daar binnenviel, hield hij zich schuil op de vliering.