Politie graaft op twee plekken naar in 1992 verdwenen Willeke Dost

De zoekactie is mede het gevolg van het initiatief van twee inwoners van Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde. Beiden initiatiefnemers zijn aanwezig tijdens het graven, evenals medewerkers van het Cold Case-team en de Forensische Opsporing van de politie. In het dorp zelf zijn ook toeschouwers te vinden, die de werkzaamheden op een afstandje volgen. Sommige zijn vanmorgen, puur uit interesse voor de zaak, in alle vroegte naar de kleine Drentse plaats afgereisd vanuit plekken als Hardenberg en Hoogeveen.



Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland was vanmorgen ook al vroeg in Koekange: ,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ Van Klaveren denkt het graafwerk nog vandaag af te kunnen ronden. ,,Maar als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’ Op Twitter schrijft de Politie Drenthe: ,,We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen.”



Willeke Dost was nog geen twee jaar oud toen allebei haar ouders omkwamen bij een verkeersongeluk. Na hun dood ging ze van huis naar huis, tot ze terecht kwam bij een pleegfamilie in Koekange. Op 15-jarige leeftijd verdween ze spoorloos. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het meisje was weggelopen. Maar tot de dag van vandaag is onduidelijk waarheen. Willeke leek in het niets te zijn opgelost. Het onderzoek naar haar verdwijning leefde soms weer op, tot in 2010 Willekes pleegmoeder en pleegbroer werden aangehouden. Rond die tijd werd ook de boerderij en het omliggende terrein uitgekamd. Toch werd niks aangetroffen en werden beschuldigingen aan het adres van het pleeggezin niet hardgemaakt.



In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.



